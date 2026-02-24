От х:

Декларация и подписка против изграждането на бежански център в Симеоновград

    Община Симеоновград се противопостави на намерението за изграждане на бежански център в града. Решението за обособяване на такъв тип сграда беше взето на заседание на Министерския съвет през миналата седмица. В тази връзка Държавната агенция за бежанците трябва да получи имоти в Симеоновград и град Средец в област Бургас, за изграждане на центрове от затворен тип за настаняване на лица, търсещи международна закрила.

    От общинската администрация в Симеоновград изразяват категорично несъгласие. По този повод на предстоящото заседание на Общински съвет Симеоновград на 27.02.2026 г. ще бъде разгледана докладна от кмета Милена Рангелова относно приемане на декларация против изграждането на бежански център на територията на Симеоновград и иницииране на подписка.

    Подписката е надпартийна и защитава интереса на гражданите.

    „Нека заедно защитим интересите на нашата общност по законен и мирен начин“, призоваха от общинската администрация.

    Източник: Haskovo.NET

