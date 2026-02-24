Хасковлия: В боклуци е осеян районът край бившите бунгала срещу ханче „Клокотница“

В боклуци е осеян районът край бившите бунгала срещу ханче „Клокотница“ край Хасково, сигнализира читател на Haskovo.net. Ситуацията бе потвърдена при репортерска проверка на място днес.

Около запустелите постройки са разпилени много пластмасови шишета и чаши, стари мебели от домакинството, строителни отпадъци от ремонтни дейности, напълнени в чували, стари автомобилни гуми.

На 17 февруари нерегламентираното сметище е инспектирано от служители на РИОСВ – Хасково. Шефката на контролната институция инж. Тонка Атанасова заяви пред eTV, че вече е била извършена съвместна проверка със служители на Община Хасково. Тя уточни, че предстои изясняване на собствеността на терена, тъй като вероятно имотът е на фирма.

Ако въпросният терен е на юридическо лице, ще бъде издадено предписание на собственика за разчистване на отпадъците.

При инспекцията в района са установени и други нерегламентирани сметища, за които са предприети съвместни действия с Община Хасково за разчистването им.