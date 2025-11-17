От х:

Общините в Хасковско ще изготвят графици за почистване на незаконни сметища

    Работна среща се проведе за предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на територията на област Хасково, съобщиха от Областна администрация.

    Тя бе организирана от областния управител д-р Стефка Здравкова, съвместно с РИОСВ – Хасково. В нея участваха кметове на общините от областта, заместник-кметове и директори на дирекции.

    По време на срещата бяха обсъдени причините за образуването на нерегламентирани замърсявания и трудностите, с които се сблъскват общинските администрации при почистването на терените. Представителите на общините обмениха опит и обсъдиха добри практики в управлението на битовите и строителни отпадъци, които подпомагат справянето с проблема.

    Бяха дискутирани мерки за ограничаване на незаконните сметища. Всяка община ще изготви и представи в РИОСВ – Хасково график с конкретни срокове за поетапното почистване на локализираните замърсени терени. Освен това, общините ще предложат допълнителни конкретни мерки, като специално внимание ще бъде обърнато на местата, които се замърсяват периодично.

    Източник: Haskovo.NET

