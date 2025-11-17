Възпитаници на Школата по етнография с награди от Национален ученически конкурс

Възпитаници на Школата по етнография, история и народно приложно изкуство при ОП „Младежки център“ – Хасково с ръководител Нели Арнаудова заслужиха призови награди от заключителния етап на XXXIII Национален ученически конкурс. Надпреварата на знания се организира от Националния клуб „Родолюбие“ и МОН на тема „Българският принос в света на науката, технологиите и иновациите“.

Единадесетокласникът Теодор Георгиев се класира на второ място. Пред петчленна комисия с председател проф. д-р Красимира Табакова, Теодор направи устна защита на разработката си „Проф. д-р Асен Златаров – учен, енциклопедист“.

В категория „Реферат“ второ място спечели осмокласничката Стела Вълкова за разработката си „Асен Златаров – учен, просветител, общественик, демократ, хуманист“.

С трето място бе отличена осмокласничката Аслъ Георгиева за презентацията „Празници от миналото днес“. Тя получи и специалната награда на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН.

Тримата отличени ученици – Теодор, Стела и Аслъ, ще могат да кандидатстват за националната стипендия по Програмата за закрила на деца с изявени дарби.

Второ място в група 5-7 клас зае Александра Гогова за презентацията „Заветите на Васил Левски“.

Веселина Кръстева от хасковската школа по етнография бе наградена от Националния дворец на децата като най-малък участник в конкурса. Тя се представи с презентация на тема „Битката при Клокотница – триумфът на цар Иван Асен II“.

Наградите връчиха представители на МОН и Национален клуб „Родолюбие“.