Задържаха 25-годишен с незаконни оръжия и боеприпаси, скрит в тайник на автобус

25-годишен турски гражданин е задържан за незаконно влизане през границата на страната и контрабанда на оръжия и боеприпаси, съобщиха от Прокуратурата.

На 15 ноември 2025 г., около 23 часа, на пункта за влизане от Турция в България пристигнал автобус с румънска регистрация, управляван от 49-годишния турски гражданин Х.С. При извършена съвместна проверка на превозното средство от служители на Гранична полиция и на Агенция „Митници“ в дрехите на един от пътниците – 25-годишният турски гражданин Ф.Б., били открити два пистолета и пет пълнителя с общо 83 патрона за огнестрелно оръжие. Установено е, че той е влязъл в България без документи за самоличност. Ф.Б. е преминал границата, укрит от водача на автобуса Х.С. в специален тайник в предната част на превозното средство.

Х.С. е привлечен като обвиняем по досъдебно производство на прокуратурата в Свиленград за това, че на 15.11.2025 г. е превел незаконно сънародника си през българо-турския пункт. Установено е, че за нелегалното превеждане шофьорът на автобуса Х.С. е получил в Република Турция сумата от 20 000 евро. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. И по двете досъдебни производства се извършват действия по разследването.

Източник: Haskovo.NET

