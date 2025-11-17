От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Близо 10 млн. лв. са заложени в план-сметката за събиране и обработване на отпадъци в Хасково

Публичното обсъждане на План-сметката за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, ще се проведе на 05.12.2025 г., от 12.00 ч. в зала „Хасково“, гр. Хасково, пл. „Общински“ №1., съобщиха от кметството.

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2026 г.

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Община Хасково предоставя на населението услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци, както и дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2026 г. са предвидени средства в размер на 9 366 920 евро, съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Хасково до Общински съвет – Хасково относно: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2026 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез общественото му обсъждане, изразяващо се в представяне на писмени предложения по проекта за решение на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, както и на електронна поща delovodstvo@haskovo.bg, в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на общинска администрация – Хасково или от публикувания проект за решение.

Докладната записка е публикувана на официалната интернет страница на Общински съвет – Хасково, в секция "Докладни записки“.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Общините в Хасковско ще изготвят графици за почистване на незаконни сметища
Общините в Хасковско ще изготвят графици за почистване на незаконни сметища
преди 2 часа
Възпитаници на Школата по етнография с награди от Национален ученически конкурс
Възпитаници на Школата по етнография с награди от Национален ученически конкурс
преди 2 часа
Задържаха 25-годишен с незаконни оръжия и боеприпаси, скрит в тайник на автобус
Задържаха 25-годишен с незаконни оръжия и боеприпаси, скрит в тайник на автобус
преди 2 часа
ОУ „Христо Смирненски“ с още беседи за толерантност като мярка срещу насилието и агресията
ОУ „Христо Смирненски“ с още беседи за толерантност като мярка срещу насилието и агресията
преди 3 часа
Прибират палмите от центъра на Хасково
Прибират палмите от центъра на Хасково
преди 4 часа
Доц. Иван Илиев изнесе лекция в Езиковата гимназия за развитието и значението на книгата през Средновековието
Доц. Иван Илиев изнесе лекция в Езиковата гимназия за развитието и значението на книгата през Средновековието
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra - Ev'ry Time We Say Goodbye

Случаен виц

Общините в Хасковско ще изготвят графици за почистване на незаконни сметища

"Хората, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са онези, които го правят. - Стив Джобс

Последни обяви

Случайна рецепта

Консервирана скумрия
Консервирана скумрия

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини