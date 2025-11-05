Обявление за подбор на служители в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“

Община Хасково обявява следните работни места :
Гл. Експерт „Кадастър и регулация“ – 1 /една / позиция
I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
Главен Експерт „Кадастър и регулация“
Кратко описание на длъжността:
- Съвместява цифровите модели на подробните устройствени планове с кадастралната карта;
- Изготвя служебни преписки за изменение на действащите кадастрална карта и кадастрални планове;
- Контролира издаването на скици и справки по плановете;
- Изготвя служебни удостоверения във връзка Закона за устройство на територията(ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР);
- Участва в процеса по разрешаване и одобряване на подробни устройствени планове по отношение на плановете за регулация и техните изменения;
- Участва в дейността по отговорно съхранение и предоставяне на информация от тях на геодезически данни и материали – схеми на работни геодезически мрежи, регистри с координати и реперни карнети;
- Поддържа контакт със Службата по геодезия, картография и кадастър и с Общинска служба по земеделие;
- Дава становища по уведомления относно изменения на КК, касаещи имоти. собственост на общината, предоставени от Службата по геодезия, картография и кадастър;
- Участва в комисии на общината и съвместни такива с други институции.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
● Образование – Висше , образователна квалификационна степен бакалавър, магистър
● Професионално направление – Геодезия
● Професионален опит – 2 години опит в областта на геодезия и кадастър
● Специалност – Геодезия
● Професионален опит – 2 години опит в областта на геодезия, кадастър и или регулация
● Умения и компетентност
Изпълняващият длъжността трябва да има инженерни умения, съчетани със способността да организира и планира работата си. Да има много добра компютърна грамотност. Трябва да познава правната уредба, свързано с кадастъра и устройство на територията и да я прилага правилно. Да познава спецификата на работа. Способност да работи в екип .Способност да анализира информация, да я синтезира, да представя резултатите и оформянето им в писмен вид, ясно и точно, с правилна, специална техническа терминология на професионално експертно ниво. Умения за работа с граждани.
Да се запознава с промените в законодателството, свързани с осъществяваната работа.Обективност на преценката. Способност да работи в екип .Способност да анализира информация, да я синтезира, да представя резултатите и оформянето им в писмен вид, ясно и точно, с правилна, специална техническа терминология на професионално експертно ниво. Умения за работа с граждани.
Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор на пълно работно време 8 часа по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ с изпитателен срок 6 /шест/ месеца, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ.
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
- Заявление за постъпване на работа
- Автобиография
- Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
- Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
- Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
- Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.
ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – на два етапа:
Първи етап – по документи:
Втори етап - провеждане на интервю:
IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
Краен срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 17.11.2025 г.
Документи, подадени след обявения срок, не се приемат.
Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg
За повече информация: Община Хасково,
телефон: 038/ 603 321 Донка Иванова,489 Галя Накева (човешки ресурси )