Обявление за подбор на служители в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“

Община Хасково обявява следните работни места :

Гл. Експерт „Кадастър и регулация“ – 1 /една / позиция

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Главен Експерт „Кадастър и регулация“

Кратко описание на длъжността:

Съвместява цифровите модели на подробните устройствени планове с кадастралната карта;

Изготвя служебни преписки за изменение на действащите кадастрална карта и кадастрални планове;

Контролира издаването на скици и справки по плановете;

Изготвя служебни удостоверения във връзка Закона за устройство на територията(ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР);

Участва в процеса по разрешаване и одобряване на подробни устройствени планове по отношение на плановете за регулация и техните изменения;

Участва в дейността по отговорно съхранение и предоставяне на информация от тях на геодезически данни и материали – схеми на работни геодезически мрежи, регистри с координати и реперни карнети;

Поддържа контакт със Службата по геодезия, картография и кадастър и с Общинска служба по земеделие;

Дава становища по уведомления относно изменения на КК, касаещи имоти. собственост на общината, предоставени от Службата по геодезия, картография и кадастър;

Участва в комисии на общината и съвместни такива с други институции.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

● Образование – Висше , образователна квалификационна степен бакалавър, магистър

● Професионално направление – Геодезия

● Професионален опит – 2 години опит в областта на геодезия и кадастър

● Специалност – Геодезия

● Професионален опит – 2 години опит в областта на геодезия, кадастър и или регулация

● Умения и компетентност

Изпълняващият длъжността трябва да има инженерни умения, съчетани със способността да организира и планира работата си. Да има много добра компютърна грамотност. Трябва да познава правната уредба, свързано с кадастъра и устройство на територията и да я прилага правилно. Да познава спецификата на работа. Способност да работи в екип .Способност да анализира информация, да я синтезира, да представя резултатите и оформянето им в писмен вид, ясно и точно, с правилна, специална техническа терминология на професионално експертно ниво. Умения за работа с граждани.

Да се запознава с промените в законодателството, свързани с осъществяваната работа.Обективност на преценката. Способност да работи в екип .Способност да анализира информация, да я синтезира, да представя резултатите и оформянето им в писмен вид, ясно и точно, с правилна, специална техническа терминология на професионално експертно ниво. Умения за работа с граждани.

Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор на пълно работно време 8 часа по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ с изпитателен срок 6 /шест/ месеца, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление за постъпване на работа

Автобиография

Копие на документ за образователно-квалификационна степен.

Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.

Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);

Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – на два етапа:

Първи етап – по документи:

Втори етап - провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 17.11.2025 г.

Документи, подадени след обявения срок, не се приемат.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково,

телефон: 038/ 603 321 Донка Иванова,489 Галя Накева (човешки ресурси )