Съобщение относно плащане на местни данъци и такси в Община Хасково

Във връзка с годишното данъчно облагане на местни данъци и такси

за 2026г., Общинска данъчна дирекция информира за промени в работния

график и сроковете за приемане на плащания:

Плащания чрез посредници:

- Заплащането на местни данъци и такси за минали периоди чрез външни партньори (посредници) ще бъде преустановено в 13:00 часа на 31.01.2026 г.

- Местните данъци и такси за минали периоди може да се плащат на

касите на Общинска данъчна дирекция и Центъра за

административно обслужване в Община Хасково.

Датата, от която ще бъде възможно плащането на дължимите местни данъци и такси за 2026г., ще бъде обявена допълнително, както и възобновяването на работата с външните партньори (посредници) Easypay, ФастПей, ePay и др.