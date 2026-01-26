Съобщение относно плащане на местни данъци и такси в Община Хасково

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
Във връзка с годишното данъчно облагане на местни данъци и такси
за 2026г., Общинска данъчна дирекция информира за промени в работния
график и сроковете за приемане на плащания:
Плащания чрез посредници:
- Заплащането на местни данъци и такси за минали периоди чрез външни партньори (посредници) ще бъде преустановено в 13:00 часа на 31.01.2026 г.
- Местните данъци и такси за минали периоди може да се плащат на
касите на Общинска данъчна дирекция и Центъра за
административно обслужване в Община Хасково.
Датата, от която ще бъде възможно плащането на дължимите местни данъци и такси за 2026г., ще бъде обявена допълнително, както и възобновяването на работата с външните партньори (посредници) Easypay, ФастПей, ePay и др.