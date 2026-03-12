От х:

Хванаха 14-годишен с марихуана в хасковския парк „Лебеда“

Трима души, сред които и непълнолетен, са заловени с наркотици в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

Един от случаите е регистриран вчера в хасковския парк „Лебеда“. Служители на Районното управление (РУ) в Хасково са извършили проверка на 14-годишно момче от Димитровград. В него е открита суха зелена листна маса с тегло 5 грама, която при полеви тест е реагирала на марихуана.

Полицейските действия са продължили и в други населени места от областта. В Симеоновград полицейски патрул е спрял за проверка 19-годишен младеж от Любимец. У него е открит около един грам метамфетамин. Лицето е задържано за срок до 24 часа.

В Хасково в местното управление е доведен друг 19-годишен младеж. При обиск у него е намерена ръчно свита цигара („свивка“) с неправилна форма и тегло 2 грама. Веществото е иззето и подлежи на допълнителна експертиза за установяване на точния му състав.

Източник: Haskovo.NET

