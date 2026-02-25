Кокаин и злато за над 1.4 млн. евро задържаха в тир с цветя

11,180 кг кокаин и 5 199,07 грама златни отливки на обща стойност 1 431 906,6 евро откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Това съобщиха от Агенция „Митници“ и Прокуратурата.

На 22.02.2026 г., около 10 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – 53-годишен турски гражданин А.Х., декларира превозваната стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване, селектира превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче. При последвалия физически контрол, в шофьорската кабина, са открити 10 пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро.

Митнически служител извършва и личен преглед на шофьора. В джобовете на якето му са установени 3 пакета, съдържащи 4 отливки от претопен жълт метал. Според направената от вещо лице експертиза отливките са от злато с общо тегло 5199,07 грама на стойност 402 982,82 евро.

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

В резултат на проведените следствени действия, съвместно с ГДБОП, са установени и задържани още две лица – 37-годишен турски гражданин Ф.У. и 24-годишен български гражданин Д.Р., съпричастни към случая. Срещу тримата са повдигнати обвинения. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо овиняемите.

Работата по случая продължава.