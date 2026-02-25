От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

-1 °C

Кокаин и злато за над 1.4 млн. евро задържаха в тир с цветя

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    11,180 кг кокаин и 5 199,07 грама златни отливки на обща стойност 1 431 906,6 евро откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Това съобщиха от Агенция „Митници“ и Прокуратурата. 

    На 22.02.2026 г., около 10 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – 53-годишен турски гражданин А.Х., декларира превозваната стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване, селектира превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче. При последвалия физически контрол, в шофьорската кабина, са открити 10 пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро.

    Митнически служител извършва и личен преглед на шофьора. В джобовете на якето му са установени 3 пакета, съдържащи 4 отливки от претопен жълт метал. Според направената от вещо лице експертиза отливките са от злато с общо тегло 5199,07 грама на стойност 402 982,82 евро.

    Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
    В резултат на проведените следствени действия, съвместно с ГДБОП, са установени и задържани още две лица – 37-годишен турски гражданин Ф.У. и 24-годишен български гражданин Д.Р., съпричастни към случая. Срещу тримата са повдигнати обвинения. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо овиняемите.

    Работата по случая продължава.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    „Марица“ (Милево) изхвърли ОФК „Хасково“ от аматьорската купа в мач със 7 гола и червен картон
    „Марица“ (Милево) изхвърли ОФК „Хасково“ от аматьорската купа в мач със 7 гола и червен картон
    преди 10 минути
    НАП напомня с писма на 470 големи данъкоплатци за подаването на Стандартен одитен файл за данъчни цели
    НАП напомня с писма на 470 големи данъкоплатци за подаването на Стандартен одитен файл за данъчни цели
    преди 51 минути
    Хасковлии подават заявления за дърва за огрев до 31 март 2026 г.
    Хасковлии подават заявления за дърва за огрев до 31 март 2026 г.
    преди 1 час
    Служители на ВиК продължават с отводняването на помпена станция „Момково“
    Служители на ВиК продължават с отводняването на помпена станция „Момково“
    преди 1 час
    Учениците от „Христо Смирненски“ призоваха „Да бъдем добри! Да бъдем приятели!“
    Учениците от „Христо Смирненски“ призоваха „Да бъдем добри! Да бъдем приятели!“
    преди 1 час
    СУ „Паисий Хилендарски“ организира конкурс и музикален спектакъл за Деня срещу тормоза
    СУ „Паисий Хилендарски“ организира конкурс и музикален спектакъл за Деня срещу тормоза
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Santana, Grupo Frontera - Me Retiro

    Случаен виц

    НАП напомня с писма на 470 големи данъкоплатци за подаването на Стандартен одитен файл за данъчни цели

    Човек стои в сянката си и се чуди защо му е тъмно. - Дзен пословицa

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бифтек от кълцано месо
    Бифтек от кълцано месо

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини