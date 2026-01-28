От х:

Задържаха 29-годишен мъж в Хасково за производство на дрога

29-годишен мъж от Хасково е бил задържан вчера за производство на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Хасковлията е бил проверен около 19:45 часа от криминалисти.

Служителите на реда са открили у мъжа плик с бяло прахообразно вещество на буци. Той е признал, че дрогата е негова и че я е произвел в дома на майка си. Под ръководството на прокуратурата са проведени процесуално-следствени действия, при които в апартамент на улица „1 май“ са намерени четири пластмасови и един стъклен съд с различна вместимост, съдържащи течности с неясен произход.

Направеният полеви наркотест е реагирал положително на амфетамин и метамфетамин. Общото количество иззета суха дрога е 15 грама.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

