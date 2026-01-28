Хасково посреща астрономическата пролет с конкурсите „Вълшебството на сезоните“

За петнадесета поредна година Община Хасково, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център” – Хасково и Астрономически клуб „Хелиос“ обявяват два конкурса за ученици под общото название „Вълшебството на сезоните”. Те са посветени на настъпването на астрономическата пролет, съобщиха от Община Хасково.

Конкурсите са за фотография и за рисунка, а идеята е да бъде разкрита красотата на Земята през различните сезони. Регламентите на конкурсите предвиждат участниците да бъдат разделени в 2 възрастови групи (5-7 и 8-12 клас) в конкурса за фотографии и в 3 възрастови групи (1-4, 5-7 и 8-12 клас) в конкурса за рисунки.

Участниците могат да представят до четири свои творби, а поощрение получават тези, чиито четири творби са посветени на различните сезони. И снимките, и рисунките, могат да бъдат изпращани на хартия и/или в електронен формат. Само изпратените по електронен път творби ще бъдат качени във фейсбук страницата Конкурс „Вълшебството на сезоните“. Само изпратените на хартия снимки и рисунки ще бъдат представени в традиционната изложба „Вълшебството на сезоните“.

Тя ще бъде експонирана в Младежки център при настъпването на пролетното равноденствие. Всички снимки и всички рисунки (независимо дали са изпратени в електронен или хартиен формат) участват в общото класиране във фотоконкурса или в конкурса за рисунка. Получилите най-много харесвания в страницата снимки и рисунки също ще бъдат поощрени.

Фотографиите и сканираните рисунки трябва да се изпращат във формат JPG, да са с добро качество и да не са по-големи от 20MB. Името на файловете трябва да съдържат името на автора и заглавието на творбата. Всички творби трябва да бъдат придружени от текстов файл „Информация“, който може да бъде изтеглен от фейсбук страницата Конкурс „Вълшебството на сезоните“ или официалната страница на ОП „Младежки център“.

Конкурсните творби се изпращат на e-mail: astrokonkurs@gmail.com или на адрес: ОП „Младежки център“, бул. „България“ 41, 6300 Хасково, за конкурса „Вълшебството на сезоните“.

Срокът за изпращане на снимките и рисунките е 6 март 2026 г. Авторите и ръководителите на наградените творби ще бъдат уведомени предварително и ще получат наградите си лично по време на откриване на изложбата или по куриер.

Справки и допълнителна информация на e-mail: astrokonkurs@gmail.com