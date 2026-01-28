Хасковски боксьорки с медали от първенството за девойки. Дейвид и Джан продължават битката при младежите

Два медала спечелиха хасковските боксьорки на държавния шампионат. До отличията стигнаха Мария Тенчева ( БК „Севдалин Василев“ ) и Елизабет Добрева ( БК „Стефан Караджа“ ).

Тенчева се класира на трето място в категория до 63 кг. при девойките до 15 години. В същата възраст Елизабет Добрева стана втора в категория до 57 килограма.

Напред в битката за медалите на шампионата за младежи продължават двама хасковлии. Дейвид Огнянов спечели първия си двубой и днес ще играе четвъртфинал. На осминафиналите състезателят на БК „Стефан Караджа“ се справи без проблеми с Николай Витанов и с пълно съдийско единодушие намери място в следващия кръг, в който ще се изправи срещу Димитър Пантелеев от ЦСКА.

С победа стартира и Джан Фикрет. Боксьорът на БК „Хасково“ победи в първия си мач Олександър Олийник от ЦСКА и намери място на четвъртфиналите. Възпитаникът на треньора Александър Калинов ще играе в следващата си среща с представителя на БК „Русе“ Александър Великов.