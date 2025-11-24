Хасковски боксьори с отличия на турнир в Сливен

Възпитаници на хасковската школа по бокс стигнаха до отличията на турнир в Сливен. Хасково бе представен от състезатели на клубовете „Севдалин Василев“ и „Стефан Караджа“.

При девойките до 15 години на първо място се класира Мария Тенчева. Състезателката на БК „Севдалин Василев“ спечели златото в категория до 63 килограма. Златен медалист при момчетата е Борислав Билал от БК „Стефан Караджа“. Той е първи в категория до 36 килограма. Съотборниците му Джанер Нурхан и Дейвид Огнянов са победители съответно при юношите до 54 и при младежите до 60 кг.

Езел Халил при момчетата и Елизабет Добрева при девойките също се класираха в тройката на своите категории.

От клубните ръководства останаха доволни от показаното от своите състезатели.