„Интерсаунд” иска „Мис Хасково-2025” за професионален модел

Мис Хасково 2025-Яница Борисова ще се обучава за професионален модел на агенция „Интерсаунд”. Високата 180 см. красавица остана извън челната тройка в конкурса Мис България снощи, но е с обещаваща кариера в модата и родните и световни дефилета. Това съобщи Адриана Добрева, която е мениджър на агенцията за хасковска и кърджалийска области.

Яница играе професионално хандбал и е ученичка в 12 клас в Професионалната гимназия по дървообработване и строителство в Хасково.

Бляскавата церемонията на конкурса се състоя във Военния клуб в София. Новата Мис България е 22-годишната Симона Бакърджиева, която също е професионална спортистка. Тя е волейболистка на "Славия". Кората й бе връчена от Симона Петрова, която безапелационно спечели призовете Мис България 2024 и Мис Хасково 2024.

30 бяха претендентките за титлата най-красива българка за тази година. Те се представиха в няколко кръга. Дефилираха с народни носии от своята фолклорна област, с бански и официални рокли.