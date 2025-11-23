От х:

„Интерсаунд” иска „Мис Хасково-2025” за професионален модел

    Мис Хасково 2025-Яница Борисова ще се обучава за професионален модел на агенция „Интерсаунд”. Високата 180 см. красавица остана извън челната тройка в конкурса Мис България снощи, но е с обещаваща кариера в модата и родните и световни дефилета. Това съобщи Адриана Добрева, която е мениджър на агенцията за хасковска и кърджалийска области.

    Яница играе професионално хандбал и е ученичка в 12 клас в Професионалната гимназия по дървообработване и строителство в Хасково.

    Бляскавата церемонията на конкурса се състоя във Военния клуб в София. Новата Мис България е 22-годишната Симона Бакърджиева, която също е професионална спортистка. Тя е волейболистка на "Славия". Кората й бе връчена от Симона Петрова, която безапелационно спечели призовете Мис България 2024 и Мис Хасково 2024.

    30 бяха претендентките за титлата най-красива българка за тази година. Те се представиха в няколко кръга. Дефилираха с народни носии от своята фолклорна област, с бански и официални рокли.

    Източник: Haskovo.NET

