Съдът потвърди: Илко Тигъра излиза на свобода срещу 30 000 лева гаранция

Хасковлията Илия Михайлов по прякор Илко Тигъра излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 30 000 лева. Решението за това първоначално бе взето от Окръжен съд – Хасково, който уважи искането за промяна на мярката за неотклонение от задържане под стража“ в по-лека. Със свое определение вчера Апелативен съд – Пловдив е потвърдил мярката.

57-годишният мъж бе арестуван на 3 август 2025 г. при пожар в автосервиз в базата му в местността „Терс дере“ край Хасково. Той е обвинен за държане на 10 328 грама марихуана на стойност 206 560 лева и отглеждане на 1309 растения от рода на конопа.