Илко Тигъра поиска да излезе от ареста заради влошено здраве

    57-годишният Илия Михайлов, известен като Илко Тигъра, задържан за оранжерия с канабис край Хасково, поиска да излезе от ареста. На днешното заседание в Окръжен съд – Хасково адвокатът му Антон Попов поиска да бъде назначена съдебномедицинска експертиза, която да установи дали здравословното му състояние позволява престой в ареста. Според запознати, хасковлията страда от диабет. 

    Прокурорът по делото Делчо Лавчев не се противопостави на искането, което в крайна сметка бе уважено от съдия Йонко Георгиев. Заключение за здравословното състояние на Михайлов трябва да даде съдебният лекар д-р Христо Еленски. То трябва да бъде представено на заседание на 21 октомври 2025 г., от 15 часа.

    Илия Михайлов е обвиняем за това, че на 3 август 2025 г. в автосервиз край път Е-80 край Хасково, в местността „Терс дере“, без надлежно разрешително държал с цел разпространение коноп (марихуана, канабис) с общо нето тегло 10 328 грама на стойност 206 560 лева. Припомняме, че до разкриване на случая се стигна след пожар в климатичната система в сервиза.

    Източник: Haskovo.NET

