Съдът остави за постоянно в ареста Илко Тигъра

Хасковският окръжен съд остави за постоянно в ареста 57-годишния Илия Михайлов, известен в града като Илко Тигъра. Той е обвиняем за отглеждане на растения, от които се добива марихуана. Както вече писахме нелегалната оранжерия беше открита при пожар в негов автосервиз край Хасково.

Конопът с общо тегло 10 328 грама е на обща стойност 206 560 лева, информираха от държавното обвинение. Той е открит на 3 август 2025 г. в автосервиз в тир паркинг край път Е-80, в землището на Хасково. Михайлов е привлечен като обвиняем за това, че е отглеждал 1309 растения от рода на конопа – марихуана.

На 3 август 2025 г., около 6:20 ч., е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал пожар в крайпътна двуетажна постройка – тип „автосервиз“, в землището на Хасково, на път Е-80, в посока към село Клокотница. На място са пристигнали служители на Противопожарната служба в Хасково, които установили, че в постройката се намира Михайлов. Той се опитвал да потуши пламъците в помещението с пожарогасител.

При извършените мероприятия за овладяване на огъня, пожарникарите установили, че в постройката има изградена и оборудвана лаборатория за отглеждане на марихуана. При проведените процесуално-следствени действия в помещения на първия и втория етаж са открити зелените растения марихуана, засадени в саксии, с височина от 40 до 100 сантиметра. В помещенията на двата етажа е открито оборудване за капково напояване, осветителни, климатични, въздухоотводни и вентилационни системи за отглеждане на растенията, торове, препарати, машини за вакумиране, вентилатори, преносими сушилни за растенията и др.

Хасковските магистрати прецениха, че има достатъчно основания да се счита Михайлов да е извършил деянията, в които е обвинен. С оглед на продължаващото разследване по случая му наложиха най-тежката мярка за неотклонение - постоянен арест.

Обвиненията срещу Михайлов са две - за държане на 10, 328 килограма растения от рода на конопа на стойност 206 560 лева и за отглеждането на 1309 такива растения, каза в съдебната зала прокурорът Делчо Лавчев.

Законът е предвидил при доказване на вината на Михайлов наказание по първото обвинение е от пет до 15 години затвор и от 20 000 до 100 000 лева глоба, а по второто - от две до пет години затвор и глоба от пет до 20 000 лева.

Решението на ХОС за постоянния арест може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.