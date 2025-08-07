От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Съдът остави за постоянно в ареста Илко Тигъра

Изображение 1 от 12
Покажи в галерия

    Хасковският окръжен съд остави за постоянно в ареста 57-годишния Илия Михайлов, известен в града като Илко Тигъра. Той е обвиняем за отглеждане на растения, от които се добива марихуана.  Както вече писахме нелегалната оранжерия беше открита при пожар в негов автосервиз край Хасково. 

    Конопът с общо тегло 10 328 грама е на обща стойност 206 560 лева, информираха от държавното обвинение. Той е открит на 3 август 2025 г. в автосервиз в тир паркинг край път Е-80, в землището на Хасково. Михайлов е привлечен като обвиняем за това, че е отглеждал 1309 растения от рода на конопа – марихуана.

    На 3 август 2025 г., около 6:20 ч., е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал пожар в крайпътна двуетажна постройка – тип „автосервиз“, в землището на Хасково, на път Е-80, в посока към село Клокотница. На място са пристигнали служители на Противопожарната служба в Хасково, които установили, че в постройката се намира Михайлов. Той се опитвал да потуши пламъците в помещението с пожарогасител.

    При извършените мероприятия за овладяване на огъня, пожарникарите установили, че в постройката има изградена и оборудвана лаборатория за отглеждане на марихуана. При проведените процесуално-следствени действия в помещения на първия и втория етаж са открити зелените растения марихуана, засадени в саксии, с височина от 40 до 100 сантиметра. В помещенията на двата етажа е открито оборудване за капково напояване, осветителни, климатични, въздухоотводни и вентилационни системи за отглеждане на растенията, торове, препарати, машини за вакумиране, вентилатори, преносими сушилни за растенията и др.

    Хасковските магистрати прецениха, че има достатъчно основания да се счита Михайлов да е извършил деянията, в които е обвинен. С оглед на продължаващото разследване по случая му наложиха най-тежката мярка за неотклонение - постоянен арест.

    Обвиненията срещу Михайлов са две - за държане на 10, 328 килограма растения от рода на конопа на стойност 206 560 лева и за отглеждането на 1309 такива растения, каза в съдебната зала прокурорът Делчо Лавчев.

    Законът е предвидил при доказване на вината на Михайлов наказание по първото обвинение е от пет до 15 години затвор и от 20 000 до 100 000 лева глоба, а по второто - от две до пет години затвор и глоба от пет до 20 000 лева.

    Решението на ХОС за постоянния арест може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      : Светльо
      2 -1
      12:24, 7 авг 2025
      защо така постъпихте с човека, та той е толкова добър и усмихнат постоянно.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    РИОСВ – Хасково: Стойностите на серен диоксид в Димитровград са в норма
    РИОСВ – Хасково: Стойностите на серен диоксид в Димитровград са в норма
    преди 1 час
    Пожарът между Харманли и Любимец е ограничен на всички фронтове
    Пожарът между Харманли и Любимец е ограничен на всички фронтове
    преди 2 часа
    Двама мотоциклетисти са на домашно лечение след произшествия в хасковско
    Двама мотоциклетисти са на домашно лечение след произшествия в хасковско
    преди 2 часа
    Задържаха петима, хранили се директно от щандовете в хипермаркет
    Задържаха петима, хранили се директно от щандовете в хипермаркет
    преди 3 часа
    Кога и защо е добре да потърсим съвет от фармацевт?
    Кога и защо е добре да потърсим съвет от фармацевт?
    преди 4 часа
    АМ „Марица“ остава затворена, пожарът изпепели 30 000 декара
    АМ „Марица“ остава затворена, пожарът изпепели 30 000 декара
    преди 17 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Клеопатра: Истинската история на последната кралицата на Египет

    Случаен виц

    РИОСВ – Хасково: Стойностите на серен диоксид в Димитровград са в норма

    Човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му. - Джон Баримор

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Чийзкейк с пюре от диня
    Чийзкейк с пюре от диня

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини