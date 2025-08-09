От х:

Изпрати ни новина

Препращат сигнала за замърсения язовир в Сърница до Басейнова дирекция

От РИОСВ- Хасково са препратили сигнала за замърсен язовир в село Сърница, община Минерални бани, до Басейнова дирекция – Пловдив. Това става ясно от изпратено до редакцията ни писмо от регионалната екоинспекция.

Припомняме, че един от язовирите край Сърница заприлича на тресавище. Жители на минералбанското село алармираха за случая, предполагайки, че причината е замърсяване от животновъд.

След запитване от наша страна от екоинспекцията са уведомили Басейнова дирекция – Пловдив.

От РИОСВ казват, че торовият отпад от селското стопанство не попада в приложното поле на Закона за управление на отпадъците. Разпоредбите му не се прилагали за фекална материя от селското стопанство или за странични животински продукти (торов отпад). В писмото си до Басейнова дирекция от екоинспекцията пишат още, че съгласно Закона за водите се забранява използването на речните легла като депа за отпадъци. Законът възлагал на РИОСВ - Хасково контролни функции само по отношение на отпадъчните води. 

Така сигналът е препратен към директора на Басейнова дирекция - Пловдив, като се очаква да се предприемат предвидените законови действия и мерки. 

Източник: Haskovo.NET

Последни новини