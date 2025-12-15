От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Откриха 166 800 цигари в камион и микробус

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия
    166 800 къса (8340 кутии) контрабандни цигари задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при две проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

    При един от случаите на 08.12.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната стока – мебели и лично имущество от Турция за Германия. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване селектира камиона за сканиране с рентенова апаратура, при което са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. В хода на контролните действия митническите служители установяват, че освен декларирания товар има кашони, пълни с цигари. Открити са общо 93 400 къса (4670 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

    Другият случай е от 12.12.2025 г., когато митническите служители извършват проверка на микробус, влизащ в страната от Турция. Шофьорът и още петима пътници – румънски граждани, заявили, че не пренасят нищо за деклариране. При последвалата проверка в превозваните мебели – 4 табуретки и една ракла, са открити 73 400 къса (3670 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

    Тютюневите изделия са задържани. На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.

    От началото на годината до момента на МП Капитан Андреево са задържани над 30 000 000 къса цигари. 

     
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    С коледарски песни откриха празничния благотворителен базар „Заедно за храма“ в областна администрация
    С коледарски песни откриха празничния благотворителен базар „Заедно за храма“ в областна администрация
    преди 12 минути
    Двама водачи пострадаха при катастрофа в Хасково
    Двама водачи пострадаха при катастрофа в Хасково
    преди 2 часа
    Пиян, с отнета книжка, катастрофира и заряза пострадал спътник
    Пиян, с отнета книжка, катастрофира и заряза пострадал спътник
    преди 2 часа
    Седмицата започва с повече слънце и по-малко облаци
    Седмицата започва с повече слънце и по-малко облаци
    преди 4 часа
    Баскетболният „Хасково“ завърши годината с успех
    Баскетболният „Хасково“ завърши годината с успех
    преди 16 часа
    Близо 30 км е опашката от камиони преди граничния пункт „Капитан Андреево“
    Близо 30 км е опашката от камиони преди граничния пункт „Капитан Андреево“
    преди 19 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Различните – доц. Атанас Мангъров: Медицината е шарлатанска работа

    Случаен виц

    Пиян, с отнета книжка, катастрофира и заряза пострадал спътник
    С коледарски песни откриха празничния благотворителен базар „Заедно за храма“ в областна администрация

    Съществуват много причини да не извършиш нещо, и само една, за да го извършиш – желанието. - Венцеслав Константинов

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Заешко с бял сос
    Заешко с бял сос

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини