Откриха близо 2 200 000 цигари в тир с дренажен клей за растения

    Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 21.09.2025 г. в 02:36 часа на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При последвалия физически контрол, в средната част, в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите цигари е 2 199 440 къса (109 972) кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева (421 708,43 евро).

    Тютюневите изделия и товарният автомобил са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Задържаха дрогиран водач с джип „Чероки" в Хасково
    Задържаха дрогиран водач с джип „Чероки“ в Хасково
    преди 59 минути
    Хасковлия е задържан за кражба на мобилен телефон от игрална зала
    Хасковлия е задържан за кражба на мобилен телефон от игрална зала
    преди 1 час
    Хасковски квартали са без вода заради ремонт на водонапорна кула
    Хасковски квартали са без вода заради ремонт на водонапорна кула
    преди 1 час
    Слънчево и с температури до 31 градуса
    Слънчево и с температури до 31 градуса
    преди 4 часа
    Зов за помощ: 19-годишен от Хасково се нуждае от животоспасяваща операция
    Зов за помощ: 19-годишен от Хасково се нуждае от животоспасяваща операция
    преди 16 часа
    Гори старото сметище на Хасково на стария път за Пловдив
    Гори старото сметище на Хасково на стария път за Пловдив
    преди 18 часа

