Откриха близо 2 200 000 цигари в тир с дренажен клей за растения

Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 21.09.2025 г. в 02:36 часа на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При последвалия физически контрол, в средната част, в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите цигари е 2 199 440 къса (109 972) кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева (421 708,43 евро).

Тютюневите изделия и товарният автомобил са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.