От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

22 °C

Задържаха дрогиран водач с джип „Чероки“ в Хасково

Двама нарушители на пътя са установени в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

Тази нощ в 1:50 часа на булевард „Раковски“ е проверен джип „Чероки“, шофиран от 29-годишен. Проверка с техническо средство показала употреба на амфетамин и метамфетамин. Водачът е отказал кръвни изследвания и е задържан с полицейска мярка до 24 часа.

45-годишен е заловен да шофира мотоциклет без регистрационна табела по улиците Димитровград. Съставен е акт за нарушението.

По двата случая са заведени бързи производства.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Откриха близо 2 200 000 цигари в тир с дренажен клей за растения
Откриха близо 2 200 000 цигари в тир с дренажен клей за растения
преди 26 минути
Хасковлия е задържан за кражба на мобилен телефон от игрална зала
Хасковлия е задържан за кражба на мобилен телефон от игрална зала
преди 1 час
Хасковски квартали са без вода заради ремонт на водонапорна кула
Хасковски квартали са без вода заради ремонт на водонапорна кула
преди 1 час
Слънчево и с температури до 31 градуса
Слънчево и с температури до 31 градуса
преди 4 часа
Зов за помощ: 19-годишен от Хасково се нуждае от животоспасяваща операция
Зов за помощ: 19-годишен от Хасково се нуждае от животоспасяваща операция
преди 16 часа
Гори старото сметище на Хасково на стария път за Пловдив
Гори старото сметище на Хасково на стария път за Пловдив
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Защо са строени пирамидите?

Случаен виц

Хасковлия е задържан за кражба на мобилен телефон от игрална зала
Откриха близо 2 200 000 цигари в тир с дренажен клей за растения

Да управляваш много хора е същото, като да управляваш малко – въпрос на организация. - Сун Дзъ

Последни обяви

Случайна рецепта

Мъжки крем карамел
Мъжки крем карамел

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини