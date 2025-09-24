Задържаха дрогиран водач с джип „Чероки“ в Хасково

Двама нарушители на пътя са установени в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

Тази нощ в 1:50 часа на булевард „Раковски“ е проверен джип „Чероки“, шофиран от 29-годишен. Проверка с техническо средство показала употреба на амфетамин и метамфетамин. Водачът е отказал кръвни изследвания и е задържан с полицейска мярка до 24 часа.

45-годишен е заловен да шофира мотоциклет без регистрационна табела по улиците Димитровград. Съставен е акт за нарушението.

По двата случая са заведени бързи производства.