Задържаха дрогиран водач в Хасково и две коли с прекратена регистрация

Трима нарушители на пътя са заловени през изминалото денонощие в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Млад мъж от Меричлери е шофирал в родния си град в нарушение на Закона за движение по пътищата. В 2:00 часа на улица „Иван Катъров“ униформените са проверили лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 28-годишен мъж. При справка е изяснено, че колата е със служебно прекратена регистрация от края на декември миналата година.

За същото нарушение в Димитровград е спрян „Опел“ с водач на 28 години от Гълъбово. Проверката е установила, че автомобилът е със служебно прекратена регистрация от 30.12.2025 г.

В хасковското управление тази нощ е пренощувал водач, заловен да шофира под въздействието на наркотици. В 2:50 часа на улица „Република“ патрул е спрял „БМВ“. Неговият 32-годишен шофьор от Чирпан е тестван с техническо средство, което е отчело употреба на амфетамин. След отказ да даде кръвна проба за анализ, той е задържан за срок до 24 часа по стартиралото бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини