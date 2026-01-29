От х:

Задържаха шофьор за форсиране на двигател и пуснат клаксон посред нощ

Шофьор е арестуван заради форсиран двигател и подаван продължително време звуков сигнал посред нощ, съобщиха от МВР.

В 01,11 часа в управлението в Хасково е получен сигнал от живущи на улица „Генерал Столетов“, че водач на автомобил го форсира и подава звукови сигнали. На място е изпратен патрул, който заловил 39-годишен мъж зад волана на „Хюндай“. Проверката показала, че хасковлията е с отнета шофьорска книжка. Отказал е да бъде тестван за алкохол и дрога. Униформените са го арестували и задържали до 24 часа по започнало бързо производство. 

Още един шофьор е осъмнал в ареста в Хасково, допълват от полицията. В 20,05 часа на булевард „Раковски“ е проверено „Ауди“ с 28-годишен водач. Тест с техническо средство е установило, че младежът шофира след употреба на метамфетамин. Той е отказал да даде кръвна проба за изследвания. Справка показала, че нарушителят е с влязла в сила условна присъда за подобно провинение.

Източник: Haskovo.NET

