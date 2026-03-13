От х:

Психолози ще помагат на онкоболни жени да се преборят със случаи на насилие и дискриминация

    Психолози ще помагат на онкоболни жени да се справят с насилието в къщи, на работното място или в обществото на тридневен обучителен семинар. Експертите са от Южен централен район и Югоизточен район по проект „Когато ракът и насилието се срещнат“, финансиран по програма „Силна“ на Български фонд за жените. Организатори на форума е Българската асоциация на хора с онкологични заболявания „Живот“  с председател Минка Арабаджиева.  

    „Проявите на насилие могат да бъдат в семейството, на работа, на улицата или в държавните институции. Насилието над онкоболните жени често не е груба физическа разправа, а случаи на дискриминация, пренебрежително отношение, неглижиране, отказ за назначаване на работа.  

    Зачестяват случаите, когато работодатели отказват на онкоболни да ги трудоустроят на намален работен ден, или пък неглижират усилията им и постиженията им в работата. Държавните институции им отказват съдействие, а близките често вместо да им помагат и насърчават, ги пренебрегват.

    „Изключително съм доволна, че толкова много психолози изразиха желание да се включат в семинара, дори и от най-отдалечените градове в двата района“, допълни Минка Арабаджиева.

    В рамките на обучителния семинар ще бъдат представени и резултатите от социологическото проучване на тема „Когато ракът и насилието се срещнат“.

