„Исторически напредък“ постигнаха представителите на политическите партии в Хасково. Консултациите за състава на СИК в Община Хасково бяха прекратени едва при преговорите за ръководните длъжности в секция номер 2. Досега свадата избухваше още на първата СИК.

Представителите на една от проруските партии в последното Народно събрание явно бяха решили предварително да искат всички председателски места в СИК. След като желанието им да имат председател в секция номер 1 не срещна възражения от другите политически сили, те поискаха същото и за секция номер 2. ДПС поискаха същото и след като никоя от двете формации не отстъпи преговорите бяха прекратени от секретаря на Община Хасково Пламен Лечев.

Това означава, че Районната избирателна комисия (РИК) ще определи служебно със свое решение състава на всички СИК в Община Хасково. Припомняме, че РИК взе решение всички партии и коалиции да имат по 149 членове в СИК.

Ръководните постове в СИК каквито са председател, заместник-председател и секретар, са разпределени спрямо парламентарното представителство на партиите.

Така „ГЕРБ-СДС“ ще има 126 „висши“ членове, „Продължаваме Промяната-Демократична България“ – 69, ПП „Възраждане“ – 63, „Движение за права и свободи – Ново начало“ – 55, „БСП – Обединена левица“ – 36, „Има такъв народ“ – 31, „Алианс за права и свободи“ – 27, „МЕЧ“ – 21, „Величие“ – 19.

Извънпарламентарните партии нямат право на представители в СИК. Това важи и за формациите, които според социологически прогнози, със сигурност ще влязат в следващото 52 Народно събрание.