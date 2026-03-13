Иззеха 450 стоки менте от петима пътници в автобус

450 артикула на защитени марки иззеха полицаи от Районно управление – Димитровград от турски автобус, шофиран от 41-годишен турски водач, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Униформените са проверили автобуса вчера на автомагистрала „Марица“. В багажа на 47-годишен румънец, пътник в автобуса, са открити 77 артикула с лого на защитени марки. В багажа на румънка на 41 години са намерени още 55 артикула, а от 55-годишен румънец са иззети още 81. В личния багаж на други техни сънародници на 50 и 40 години са открити съответно по 85 и 152 артикула.

Стоките на запазените търговски марки без разрешение на правопритежателя са предадени с протоколи.