Минимум 10 г. затвор за Петя Даймянова за съучастие в отвличане на млада жена

От 10 до 20 години затвор или доживотен затвор може да получи хасковлийката Петя Даймянова при доказване на вина по обвинение за участие в отвличане на жена в условията на опасен рецидив.

44-годишната жена поиска да излезе от ареста с по-лека мярка за неотклонение. Служебният ѝ защитник адвокат Георги Велков беше входирал молба до съда за освобождаване на клиентката му под „домашен арест“ или с „парична гаранция“, за да се грижи за 16-годишната си дъщеря, която е ученичка в 10 клас във Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково. По този повод днес се проведе заседание в Окръжен съд – Хасково, където непълнолетното момиче беше разпитано пред съдия, включително и нейният дядо от страната на баща ѝ Дмитрий Стоянов, с когото преди време хасковлийката е живеела на семейни начала. Гимназистката обясни, че майка ѝ много ѝ липсва и иска да е до нея.

Прокурорът по делото Невена Владимирова настоя жалбата за освобождаване на Даймянова да бъде оставена без уважение. Тя изтъкна, че няма повод за промяна на мярката, тъй като обвинението не е разколебано, дори напротив. Държавният обвинител добави, че в случая става дума за човек с висока степен на обществена опасност. Обвиняемата вече е осъждана, лежала е в затвора – веднъж за 6 месеца и веднъж за година. Настоящото престъпление е извършено в срок на 1 година след второто ѝ излизане от затвора.

Според разследващите, на 13 ноември 2025 г. Даймянова е участвала в отвличане на 21-годишна симеоновградчанка. За престъплението са обвинени още двама души – Константин Николов (27 г.) и Валентин Маринов (40 г.), сочени за извършители.

По-младият от похитителите е бивш приятел на младата жена. Според разследващите, тя пристигнала с такси пред хотел в Свиленград, където Константин я хванал за косата и насила я принудил да се качи на задната седалка в лек автомобил, в който били другите двама обвиняеми. Девойката била притисната от едната страна от нападателя, а от другата била Петя Даймянова, за да бъде обездвижена жертвата по време на пътуването до имот в село Мустрак, където ѝ е бил нанесен побой и по-късно е открита от полицаи. Зад волана на колата бил Валентин Маринов.

В крайна сметка съдия Тошка Иванова отхвърли искането за промяна на мярката за неотклонение на Петя Даймянова. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 19.03.2026 г. от 10:00 ч.