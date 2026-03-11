От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Минимум 10 г. затвор за Петя Даймянова за съучастие в отвличане на млада жена

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    От 10 до 20 години затвор или доживотен затвор може да получи хасковлийката Петя Даймянова при доказване на вина по обвинение за участие в отвличане на жена в условията на опасен рецидив.

    44-годишната жена поиска да излезе от ареста с по-лека мярка за неотклонение. Служебният ѝ защитник адвокат Георги Велков беше входирал молба до съда за освобождаване на клиентката му под „домашен арест“ или с „парична гаранция“, за да се грижи за 16-годишната си дъщеря, която е ученичка в 10 клас във Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково. По този повод днес се проведе заседание в Окръжен съд – Хасково, където непълнолетното момиче беше разпитано пред съдия, включително и нейният дядо от страната на баща ѝ Дмитрий Стоянов, с когото преди време хасковлийката е живеела на семейни начала. Гимназистката обясни, че майка ѝ много ѝ липсва и иска да е до нея.

    Прокурорът по делото Невена Владимирова настоя жалбата за освобождаване на Даймянова да бъде оставена без уважение. Тя изтъкна, че няма повод за промяна на мярката, тъй като обвинението не е разколебано, дори напротив. Държавният обвинител добави, че в случая става дума за човек с висока степен на обществена опасност. Обвиняемата вече е осъждана, лежала е в затвора – веднъж за 6 месеца и веднъж за година. Настоящото престъпление е извършено в срок на 1 година след второто ѝ излизане от затвора.

    Според разследващите, на 13 ноември 2025 г. Даймянова е участвала в отвличане на 21-годишна симеоновградчанка. За престъплението са обвинени още двама души – Константин Николов (27 г.) и Валентин Маринов (40 г.), сочени за извършители.

    По-младият от похитителите е бивш приятел на младата жена. Според разследващите, тя пристигнала с такси пред хотел в Свиленград, където Константин я хванал за косата и насила я принудил да се качи на задната седалка в лек автомобил, в който били другите двама обвиняеми. Девойката била притисната от едната страна от нападателя, а от другата била Петя Даймянова, за да бъде обездвижена жертвата по време на пътуването до имот в село Мустрак, където ѝ е бил нанесен побой и по-късно е открита от полицаи. Зад волана на колата бил Валентин Маринов.

    В крайна сметка съдия Тошка Иванова отхвърли искането за промяна на мярката за неотклонение на Петя Даймянова. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 19.03.2026 г. от 10:00 ч.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Дя
      Дядото,
      32 0
      19:23, 11 мар 2026
      когато е в Хасково живее във взривеното жилище през май 2024г., а когато не е в Хасково в жилището живее цяло село
      Отговор
    • 2
      На
      Най-после
      4 0
      20:07, 11 мар 2026
      Напоследък радващо, хасковският съд взема адекватни решения!
      Хвала!
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Системата на турските пунктове се срина, опашки от тирове до 15 км на границата
    Системата на турските пунктове се срина, опашки от тирове до 15 км на границата
    преди 5 часа
    Предварително попълнените данъчни декларации вече са достъпни онлайн
    Предварително попълнените данъчни декларации вече са достъпни онлайн
    преди 5 часа
    Ученици от Езиковата гимназия представиха хидравлични машини и зелени идеи
    Ученици от Езиковата гимназия представиха хидравлични машини и зелени идеи
    преди 7 часа
    Задържаха петима за притежание на наркотици в Хасково и Свиленград
    Задържаха петима за притежание на наркотици в Хасково и Свиленград
    преди 7 часа
    Измамиха 57-годишна жена с 9600 евро през мобилно приложение
    Измамиха 57-годишна жена с 9600 евро през мобилно приложение
    преди 8 часа
    Приспаха куче, след като петима тийнейджъри го пребиха
    Приспаха куче, след като петима тийнейджъри го пребиха
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – RDMK - Освалдо

    Случаен виц

    Предварително попълнените данъчни декларации вече са достъпни онлайн
    Системата на турските пунктове се срина, опашки от тирове до 15 км на границата

    "Най-горчивата истина е по-приятна от най-приятното заблуждение." Захарий Стоянов

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Постни мъфини със смокини и боровинки
    Постни мъфини със смокини и боровинки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини