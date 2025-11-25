Петя Даймянова, Константин Николов и Валентин Маринов остават в ареста за отвличане на жена

Хасковлийката Петя Даймянова, Константин Николов и Валентин Маринов остават в ареста за отвличане на млада жена. Това реши днес Пловдивският апелативен съд, който потвърди мерките им за неотклонение „задържане под стража“, взети от Окръжен съд – Хасково, съобщиха от Темида.

Тримата са обвинени, в това, че на 13.11.2025 г. в Свиленград са отвлекли 21-годишната Катя Василева. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив за двама от обвиняемите. Единият от похитителите – 27-годишният Константин Николов е бивш приятел на младата жена от Симеоновград. Според разследващите, тя пристигнала с такси пред хотел в Свиленград, където бившият ѝ приятел я хванал за косата и насила я принудил да се качи на задната седалка в лек автомобил, в който били другите двама обвиняеми. Девойката била притисната от едната страна от нападателя, а от другата била 44-годишната Петя Даймянова, за да бъде обездвижена жертвата по време на пътуването до имот в село Мустрак, където ѝ е бил нанесен побой и по-късно е открита от полицаи. Зад волана на колата бил 40-годишният Валентин Маринов.

Апелативният съд счита, че от събраните до момента доказателства, видеоматериали и разпити на свидетели може да се направи обосновано предположение за голяма степен на съпричастност на всеки от тримата задържани към обвинението, което им е повдигнато. Предвид тежестта му за всеки от тримата съществува опасност както да се укрият, така и да извършат престъпление при една по-лека мярка за неотклонение различна от „задържане под стража“. Затова съдът прецени, че най-адекватната мярка в случая е „задържане под стража“.

Определението на апелативния съд е окончателно.