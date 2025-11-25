От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Петя Даймянова, Константин Николов и Валентин Маринов остават в ареста за отвличане на жена

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Хасковлийката Петя Даймянова, Константин Николов и Валентин Маринов остават в ареста за отвличане на млада жена. Това реши днес Пловдивският апелативен съд, който потвърди мерките им за неотклонение „задържане под стража“, взети от Окръжен съд – Хасково, съобщиха от Темида.

    Тримата са обвинени, в това, че на 13.11.2025 г. в Свиленград са отвлекли 21-годишната Катя Василева. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив за двама от обвиняемите. Единият от похитителите – 27-годишният Константин Николов е бивш приятел на младата жена от Симеоновград. Според разследващите, тя пристигнала с такси пред хотел в Свиленград, където бившият ѝ приятел я хванал за косата и насила я принудил да се качи на задната седалка в лек автомобил, в който били другите двама обвиняеми. Девойката била притисната от едната страна от нападателя, а от другата била 44-годишната Петя Даймянова, за да бъде обездвижена жертвата по време на пътуването до имот в село Мустрак, където ѝ е бил нанесен побой и по-късно е открита от полицаи. Зад волана на колата бил 40-годишният Валентин Маринов.

    Апелативният съд счита, че от събраните до момента доказателства, видеоматериали и разпити на свидетели може да се направи обосновано предположение за голяма степен на съпричастност на всеки от тримата задържани към обвинението, което им е повдигнато. Предвид тежестта му за всеки от тримата съществува опасност както да се укрият, така и да извършат престъпление при една по-лека мярка за неотклонение различна от „задържане под стража“. Затова съдът прецени, че най-адекватната мярка в случая е „задържане под стража“.

    Определението на апелативния съд е окончателно.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Нов фалстарт по делото за присвояване срещу бивша общинска служителка заради отвод на съдия
    Нов фалстарт по делото за присвояване срещу бивша общинска служителка заради отвод на съдия
    преди 51 минути
    Два леки автомобила изгоряха при пожар в автосервиз, механик е обгазен
    Два леки автомобила изгоряха при пожар в автосервиз, механик е обгазен
    преди 1 час
    185 души от Хасковска област потърсиха помощ срещу насилие през 2025 г.
    185 души от Хасковска област потърсиха помощ срещу насилие през 2025 г.
    преди 2 часа
    Започна изграждането на 14 нови водопровода с обща дължина около 15 км в Хасково
    Започна изграждането на 14 нови водопровода с обща дължина около 15 км в Хасково
    преди 4 часа
    Шахматистите на ПМГ са шампиони на игрите в Хасково
    Шахматистите на ПМГ са шампиони на игрите в Хасково
    преди 5 часа
    Водач е с опасност за живота след удар в дърво
    Водач е с опасност за живота след удар в дърво
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – STENLI - VLAST / СТЕНЛИ - Власт

    Случаен виц

    Два леки автомобила изгоряха при пожар в автосервиз, механик е обгазен
    Нов фалстарт по делото за присвояване срещу бивша общинска служителка заради отвод на съдия

    Ако всичко е под контрол, значи действаш и работиш твърде бавно. - Марио Андрети

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Милинки
    Милинки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини