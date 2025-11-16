Оставиха за постоянно в ареста похитителите на 21-годишна жена

21-годишната жена от Симеоновград е била отнвлечена с цел сплашване и принуда да мълчи и забрави за всичко, което знае за незаконната дейност на бившия си приятел Константин Николов и неговите съучастници Петя Даймянова и Валентин Маринов.

Това стана ясно днес по време на съдебно заседание за определяне на мярката за неотклонение на тирмата похитители. Обвиняемите за тежкото пристъпление отвличане и малтретиране на отвлечената жена остават в ареста.

Това реши днес окръжния съдия Красимир Георгиев.

Бившият приятел на отвлечаната е Константин Николов на 27 години. Както вече писахме, той е човекът хванал 21-годишната жена от Симеоновград за косата и със сила принудил да се качи в автомобил. Другият мъж Валентин Маринов, на 40 години, е шофирал, а Петя Даймянова и Красимир Георгиев са притиснали от двете страни на задната седалка отвлечената, за да бъде обездвижена по време на пътуването до село Мустрак.

Отвлечената е дошла с такси до хотел в Свиленград в четвъртък. Пред сградата я очаквал похитителят, а съучастниците му били в колата.

Момичето е бито и заплашвано и бито какато по време на пътуването, така и в слеския имот. Там тя е била заключена в кочина.

При нахлуването в имота полицаите са открили 12 грама метамфетамини и марихуана.

по време на пътуването. Малтретирането й продължило и в селската къща, където е намерено от криминалистите. Там са открити 12 грама наркотици - метамфетамин и марихуана.

Съдът прецени, че има голяма вероятност тримата да са извършили престъплението. Освен това те са с предишни криминални прояви, а накои с излежани присъди. Престъпланията за които са били осъждани са побой, притежание на наркотици, трафик на хора, шофиране с отнета шофьорска книжка и др.

Определението на Хасковският окръжен съд подлежи на на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.