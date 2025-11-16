От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Оставиха за постоянно в ареста похитителите на 21-годишна жена

Изображение 1 от 12
Покажи в галерия

    21-годишната жена от Симеоновград е била отнвлечена с цел сплашване и принуда да мълчи и забрави за всичко, което знае за незаконната дейност на бившия си приятел Константин Николов и неговите съучастници Петя Даймянова и Валентин Маринов.

    Това стана ясно днес по време на съдебно заседание за определяне на мярката за неотклонение на тирмата похитители. Обвиняемите за тежкото пристъпление отвличане и малтретиране на отвлечената жена остават в ареста.

    Това реши днес окръжния съдия Красимир Георгиев. 

    Бившият приятел на отвлечаната е Константин Николов на 27 години. Както вече писахме, той е човекът хванал 21-годишната жена от Симеоновград за косата и със сила принудил да се качи в автомобил. Другият мъж Валентин Маринов, на 40 години, е шофирал, а Петя Даймянова и Красимир Георгиев са притиснали от двете страни на задната седалка отвлечената, за да бъде обездвижена по време на пътуването до село Мустрак.

    Отвлечената е дошла с такси до хотел в Свиленград в четвъртък. Пред сградата  я очаквал похитителят, а съучастниците му били в колата.

    Момичето е бито и заплашвано и бито какато по време на пътуването, така и в слеския имот. Там тя е била заключена в кочина.

    При нахлуването в имота полицаите са открили 12 грама метамфетамини и марихуана.

    по време на пътуването. Малтретирането й продължило и в селската къща, където е намерено от криминалистите. Там са открити 12 грама наркотици -  метамфетамин и марихуана.

    Съдът прецени, че има голяма вероятност тримата да са извършили престъплението. Освен това те са с предишни криминални прояви, а накои с  излежани присъди. Престъпланията за които са били осъждани са побой, притежание на наркотици, трафик на хора, шофиране с отнета шофьорска книжка и др. 

    Определението на Хасковският окръжен съд подлежи на на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.

     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Отслужиха панихида в памет на жертвите на пътя в храм „Св. арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково
    Отслужиха панихида в памет на жертвите на пътя в храм „Св. арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково
    преди 6 часа
    Александър Вълканов донесе титла за България от Балканското първенство по самбо
    Александър Вълканов донесе титла за България от Балканското първенство по самбо
    преди 7 часа
    Мъглива и облачна сутрин, с повече слънце през деня
    Мъглива и облачна сутрин, с повече слънце през деня
    преди 10 часа
    Класиците от Хасково с поредни успехи на тепиха
    Класиците от Хасково с поредни успехи на тепиха
    преди 21 часа
    Два гола на Христо Бойков донесоха четвърти пореден успех на „Хасково“
    Два гола на Христо Бойков донесоха четвърти пореден успех на „Хасково“
    преди 1 ден
    Огромна съпричасност към акция „Купи и дари! Споделена трапеза!" в магазин „Хаско маркет“ в Хасково
    Огромна съпричасност към акция „Купи и дари! Споделена трапеза!" в магазин „Хаско маркет“ в Хасково
    преди 1 ден

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Керана и космонавтите - Цех за сънища

    Случаен виц

    Отслужиха панихида в памет на жертвите на пътя в храм „Св. арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково

    Законите са като кренвиршите — по-добре да не виждаш как ги правят - Ото фон Бисмарк

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пуйка сарма
    Пуйка сарма

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини