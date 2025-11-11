От х:

Общини търсят автомобили за събиране на отпадъци и чистота

Общините от Хасковска област – Свиленград и Харманли обявиха обществени поръчки за автомобили за нуждите на сметопочистването и чистотата.

Предметът на обществената поръчка в Свиленград е „Доставка на специализиран сметосъбиращ автомобил, фабрично нов за община Свиленград“. Поръчката обхваща доставка на 1 фабрично нов специализиран сметосъбиращ автомобил и фабрично нова надстройка към него за нуждите на община Свиленград. Автомобилът ще се използва за разделно събиране на отпадъци. Срокът на подаване на оферти е 9 декември т.г. 

В Харманли търсят да закупят употребяван пътнически микробус (8+1 места до 3.5 тона) за нуждите на общинското предприятие „Чистота“. Прогнозната стойност е 33 333 лева без ДДС. Оферти се приемат до 27 ноември.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини