Баскетболистите на ПМГ отново са общински шампиони в Хасково

Три мача от общинските игри по баскетбол се изиграха днес в зала „Дружба“. В последната среща за деня бе решен носителят на шампионската титла при юношите до 12 клас. Победата бе за отбора на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. „Математиците“ се наложиха на финала над тима на ФСГ „Атанас Буров“ с резултат 65:28 точки. Трети в тази възраст е отборът на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“.

По-рано през деня се изиграха две срещи при юношите до 10 клас. В първия полуфинал баскетболистите на ПМГ победиха състава на ПГДС „Цар Иван Асен II“ с 68:17 точки. В другия полуфинал ПГТ „Александър Паскалев“ се наложи над Езиковата гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“ с 46:18 т. Така в утрешния мач за титлата в тази възраст от 11:00 часа ще спорят отборите на ПМГ и на ПГТ. Час по-рано е двубоят за бронзовите медали между тимовете на ПГФС и ФСГ.