От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Баскетболистите на ПМГ отново са общински шампиони в Хасково

Изображение 1 от 15
Покажи в галерия

    Три мача от общинските игри по баскетбол се изиграха днес в зала „Дружба“. В последната среща за деня бе решен носителят на шампионската титла при юношите до 12 клас. Победата бе за отбора на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. „Математиците“ се наложиха на финала над тима на ФСГ „Атанас Буров“ с резултат 65:28 точки. Трети в тази възраст е отборът на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“. 

    По-рано през деня се изиграха две срещи при юношите до 10 клас. В първия полуфинал баскетболистите на ПМГ победиха състава на ПГДС „Цар Иван Асен II“ с 68:17 точки. В другия полуфинал ПГТ „Александър Паскалев“ се наложи над Езиковата гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“ с 46:18 т. Така в утрешния мач за титлата в тази възраст от 11:00 часа ще спорят отборите на ПМГ и на ПГТ. Час по-рано е двубоят за бронзовите медали между тимовете на ПГФС и ФСГ.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Баскетболен талант от Хасково продължава обучението си в САЩ
    Баскетболен талант от Хасково продължава обучението си в САЩ
    Станаха ясни и останалите 4 областни шампиона в ученическите игри по баскетбол.
    Станаха ясни и останалите 4 областни шампиона в ученическите игри по баскетбол.
    Баскетболистите на хасковската Природоматематическа гимназия станаха областни шампиони
    Баскетболистите на хасковската Природоматематическа гимназия станаха областни шампиони
    "Хасково 2012 "приключи участието си в първенството
    "Хасково 2012 "приключи участието си в първенството
    „Монтана 2003“ спечели първия мач от финалната серия срещу „Хасково 2012“ с резултат 74:62 точки
    „Монтана 2003“ спечели първия мач от финалната серия срещу „Хасково 2012“ с резултат 74:62 точки
    Очаквайте баскетболната среща межди Хасково и Монтана
    Очаквайте баскетболната среща межди Хасково и Монтана
    Женският баскетболен „Хасково 2012“ започна подготовка на новия сезон
    Женският баскетболен „Хасково 2012“ започна подготовка на новия сезон

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Авария до помпената станция в Ябълково оставя голяма част от Хасково без вода
    Авария до помпената станция в Ябълково оставя голяма част от Хасково без вода
    преди 1 час
    Двама са в болница след катастрофа край Узунджово
    Двама са в болница след катастрофа край Узунджово
    преди 1 час
    Безплатни уроци за фалшивите новини показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн
    Безплатни уроци за фалшивите новини показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн
    преди 2 часа
    Шестима са задържани с наркотици в Хасково, Димитровград и Симеоновград
    Шестима са задържани с наркотици в Хасково, Димитровград и Симеоновград
    преди 4 часа
    Заловиха крадец, откраднал дамска чанта и изтеглил пари от чужда карта
    Заловиха крадец, откраднал дамска чанта и изтеглил пари от чужда карта
    преди 4 часа
    МВР: Водачката на „Опела“ е причинила катастрофата край Книжовник, остава в болница
    МВР: Водачката на „Опела“ е причинила катастрофата край Книжовник, остава в болница
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Pentatonix - Meet Me Next Christmas

    Случаен виц

    Общини търсят автомобили за събиране на отпадъци и чистота
    РИОСВ Хасково е проверила три пъти ТЕЦ „Марица-3“ през октомври

    Съвършенството не се достига тогава, когато няма какво да прибавиш, а тогава когато няма какво да извадиш. - Антоан дьо Сент Екзюпери

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Грах в буркани
    Грах в буркани

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини