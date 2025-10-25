От х:

Днес в x:
Баскетболистите на "Хасково" посрещат "Видабаскет"

Баскетболният "Хасково" ще се опита да продължи безгрешната си серия в първенството. Новакът в регион "Запад" е лидер в класирането след 4 победи и пълен актив от 8 точки. Сега тимът на Янко Желев ще се опита да победи и "Видабаскет", единственият тим от групата с когото "Хасково" не е играл. Мачът от първи кръг бе отложен.

Старши треньорът на "Хасково" Янко Желев в пореден мач ще е затруднен откъм окомплектоване на състав. Двубоя ще пропуснат Драго Енчев, Тенчо Банев и Кристиян Челенков. Под въпрос е Кристиян Желев, който ден по-късно има мач с "Берое" в Националната баскетболна лига.

От щаба на "Хасково" заявиха, че предстоящия двубой ще бъде труден, защото остават без част от ръстовите си играчи, но въпреки това ще излязат за победа. От клуба приканиха феновете за подкрепа. Мачът "Хасково" – "Видабаскет" е в неделя от 18:00 часа в зала „Дружба“.

Източник: Haskovo.NET

Баскетболен талант от Хасково продължава обучението си в САЩ
Станаха ясни и останалите 4 областни шампиона в ученическите игри по баскетбол.
Баскетболистите на хасковската Природоматематическа гимназия станаха областни шампиони
"Хасково 2012 "приключи участието си в първенството
„Монтана 2003“ спечели първия мач от финалната серия срещу „Хасково 2012“ с резултат 74:62 точки
Очаквайте баскетболната среща межди Хасково и Монтана
Женският баскетболен „Хасково 2012“ започна подготовка на новия сезон
Връщаме часовниците един час назад
Ремонтират две детски градини в Хасково за 2 милиона и 600 хиляди лева
Три четвърти от имотите на българи в чужбина са в Гърция
Съдия Петър Петров от РС-Димитровград бе лектор в международна среща в Индия
Закупуват компостери за училищата и детските градини в селата в община Хасково
Деца изненадаха шофьори с детски рисунки пред ОУ „Любен Каравелов“ в Хасково
