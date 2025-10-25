Баскетболистите на "Хасково" посрещат "Видабаскет"

Баскетболният "Хасково" ще се опита да продължи безгрешната си серия в първенството. Новакът в регион "Запад" е лидер в класирането след 4 победи и пълен актив от 8 точки. Сега тимът на Янко Желев ще се опита да победи и "Видабаскет", единственият тим от групата с когото "Хасково" не е играл. Мачът от първи кръг бе отложен.

Старши треньорът на "Хасково" Янко Желев в пореден мач ще е затруднен откъм окомплектоване на състав. Двубоя ще пропуснат Драго Енчев, Тенчо Банев и Кристиян Челенков. Под въпрос е Кристиян Желев, който ден по-късно има мач с "Берое" в Националната баскетболна лига.

От щаба на "Хасково" заявиха, че предстоящия двубой ще бъде труден, защото остават без част от ръстовите си играчи, но въпреки това ще излязат за победа. От клуба приканиха феновете за подкрепа. Мачът "Хасково" – "Видабаскет" е в неделя от 18:00 часа в зала „Дружба“.