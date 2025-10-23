„Кът на успеха“ бе открит в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Конуш

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в хасковското село Конуш бе създаден „Кът на успеха“ – специално пространство за изложение на постиженията на учениците. Новият кът включва шкаф-витрина за грамоти и трофеи, както и красива стенна рисунка, изработена с помощта на доброволец.

Инициативата е част от специализираното издание на Програмата за граждански бюджети на Фондация ХАЛО и има за цел да насърчава децата да се гордеят с постигнатото и да се стремят към нови успехи.

Откриването премина в празнична атмосфера – с игри и подаръци за учениците, а радостните им усмивки превърнаха деня в истинско тържество.

Четвъртото издание на Програмата за граждански бюджети се реализира в рамките на проект „Граждански бюджети“. Той се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на хипермаркет, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.