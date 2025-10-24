От х:

Водач на „Мерцедес“ блъсна и рани велосипедист при изпреварване

Велосипедист пострада при инцидент в Свиленград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера в 15:50 часа по улица „Д-р Страшимир Дочков“ се е движил в посока село Пъстрогор лек автомобил „Мерцедес“, шофиран от жител на града на 48 г. Той е извършил маневра изпреварване на велосипед, управляван от свиленградчанин на 67 г.

От сблъсъка между тях, на платното е паднал велосипедистът, който е настанен за наблюдение в местната болница. Пробите на водачите са отрицателни. Съставен е акт на шофьора на колата.

Източник: Haskovo.NET

