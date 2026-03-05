В края на 19 век средната продължителност на живота на лекарите е бил 40 години

Средната продължителност на живота на лекарите в края на 19 век е била едва 40 години. Лекарската професия тогава е била изключително трудна и опасна. За да станеш лекар е трябвало да учиш 10 години, а след това да работиш едва 15. Защото много от представителите на най-благородната професия или са загивали по фронтовете, или са умирали от заразни болести. Налагало им се е да работят сред най-бедното и мизерстващо население, което не е спазвало дори елементарни хигиенни навици. Този и още много други любопитни факти можем да научим от най-новата книга на историка и директор на РИМ Хасково д-р Веселина Узунова.

Научният труд, който е изключително увлекателно и интересно четиво, се нарича „В служба на живота. Здравеопазването в Хасково и региона (1878–1903)“. Книгата е посветена на първите лекари, акушерки, фелдшери, фармацевти и зъболекари в района на Хасково.

Хасково дълго време е нямал местни лекари. Условието да практикуваш тук е било да владееш български, гръцки и турски език, както и да разбираш специфичното хасковско наречие. За това първите лекари са били чужденци. Най-много то тях са били гърци от Беломорието. Но има и много евреи, както и граждани на Франция и други европейски страни. Идвали са тук по обяви.

В труда на д-р Узунова са споменати имената на общо 75 лекари, служили в Хасково, Харманли, Хебибчево (дн. Любимец) и Борисовград (дн. Първомай) до 1903 г. На някои са отделени цели очерци, а други се споменават само като имена, защото няма запазени исторически данни за тях.

Последната глава е посветена на осем лекари в Хасково, оставили свои следи в развитието на местното здравеопазване: Иван Атанасов, Тома Ненов, Павел Тагаров, Атанас Мерджанов, Константин Соколов, Петко Ничев, Кольо Мазгалов и Димитър Димитров.

Книгата вече може да се открие онлайн в интернет. Вече са се намерили дарители и партньори, които да помогнат и за хартиено издание. Това са Съюзът на българските лекари, Съюзът на българските зъболекари и частна фирма от Хасково.

Книгата ще бъде представена в Хасково на 7 април, когато е и Световния ден на здравето.

Това е осмата книга на д-р Веселина Узунова. Неотдавна тя издаде биографията на шлагерния изпълнител Аспарух Лешников – Ари (1897 – 1978 г.), озаглавена „Целувам ви, Аспарух Лешников“.

Още по темата във видеото към статията