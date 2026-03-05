От х:

Камбанарията в Хасково ще свети в синьо в Световния ден на лимфедема

Хасково за поредна година ще отбележи Световния ден на лимфедема – 6 март, съобщиха от общинската администрация. Инициативата „Светлини на надеждата“ е на „Българска асоциация Лимфедем“, която обединява десетки общини, които на 6 март ще заявят своята съпричастност с каузата на Асоциацията, като осветят в синя светлина знакови обекти в градовете.

Камбанарията в парк „Ямача“ до Монумента „Света Богородица“ ще засияе в синьо на 6 март заедно с емблематични сгради в София, Плевен, Кюстендил, Пловдив, Русе, Шумен, Варна, Габрово, Банско, Враца, Ловеч и Бургас.

Последните анализи показват, че над 200 000 българи страдат от лимфедем. Годишно се диагностицират над 11 000 нови случая. Нелекуваният лимфедем води до сериозен ръст на хоспитализациите през последните 3 години. Правилното лечение пести средства на здравната система и запазва работоспособността на пациентите.

Безспорен успех на кампанията „Светлини на надеждата“ на „Българска асоциация Лимфедем“ е фактът, че лимфедемът вече е включен в списъка на заболяванията, за които НЗОК заплаща медицински изделия.

Две коли катастрофираха на детелината в „Орфей" заради неспиране на знак „Стоп"
преди 12 минути
преди 4 часа
преди 4 часа
преди 4 часа
преди 5 часа
