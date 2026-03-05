От х:

Записват ученици от 1 до 10 клас за второ състезание „Млад математик на Хасково“

Съюзът на математиците в България – секция Хасково и Община Хасково организират Второ математическо състезание „Млад математик на Хасково“, съобщиха от кметството. Децата на Хасково имат многобройни постижения в национални и международни математически форуми, а предизвикателството „Млад математик на Хасково“ е поредна възможност те да изявят своя талант и да демонстрират любовта си към науката.

Състезанието „Млад математик на Хасково“ се провежда под егидата на кмета на Община Хасково Станислав Дечев. Домакин на състезанието е ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

Математическата надпревара ще се проведе на 14 март 2026 г. (събота) от 9:30 часа в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. В деня на състезанието, участниците трябва да бъдат в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ най-късно в 9:15 часа.

Огромният интерес към Математическия турнир през миналата година доведе до разширяването на обхвата му. Във Второто математическо състезание „Млад математик на Хасково“ 2026 могат да участват ученици от 1 до 10 клас.

В турнира на знанието „Млад математик на Хасково“ 2026 учениците могат да се запишат при учителите по математика в училището, в което учат. Децата от първи до четвърти клас се записват при класните си ръководители-начални учители.

Математиката е вратата и ключът към науката, казва Роджър Бейкън, а инициаторите на математически турнир „Млад математик на Хасково“ вярват, че децата от 1 до 10 клас ще отворят вратата към науката с ключа на знанието и ще участват в престижното математическо предизвикателство в Хасково!

Източник: Haskovo.NET

