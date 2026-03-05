От х:

Арестуваха две жени – едната карала с 1,96 промила алкохол, другата откраднала портфейл

Водачка с алкохол са заловили снощи пътните полицаи в Хасково, съобщиха от МВР. В 22:40 часа на улица „Дунав“ униформените са извършили проверка на лек автомобил „Мини Купър“. Колата е била шофирана от 33-годишна от града. Използваният дрегер показал наличие на 1,96 промила алкохол в издишания въздух. Жената е отказала проверка с техническо средство за употреба на наркотици, за което е взето административно отношение. Образувано е бързо производство.

29-годишна жена е хваната за кражба в Хасково, допълват от полицията. Жената, известна на полицаите, е признала, че на 6 февруари откраднала от свой съгражданин на 65 г. портфейл със 105 евро, 2 дебитни карти и лични документи, част от които върнала с протокол на разследващите. 

Признание за откраднати 100 метра меден проводник и увреждане на метална врата на помещение получили полицаите от двама хасковлии на 25 и 42 години. Те описали механизма на извършване на кражбата от обект, станала на 30 януари.

Източник: Haskovo.NET

