Близо 11 800 „маркови“ стоки задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево

11 795 текстилни изделия, спортни обувки и дамски чанти със знаци на търговски марки, са задържани на Капитан Андреево, съобщиха от Агенция „Митници“.

Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при проверки на три товарни автомобила и един автобус, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите, на 27.02.2026 г., на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Германия. След анализ на риска камионът е селектиран за щателна митническа проверка. В 9 от колетите в товарното помещение са открити 6000 чифта чорапи, всички с обозначения на световноизвестни марки.

Няколко дни преди това в багажа на един от пътниците в автобус, с българска регистрация, са открити 1500 чифта чорапи, носещи лога на известни марки.

При други два случая, през последната седмица на февруари, митническите служители установяват, сред декларираната стока в два товарни автомобила, общо 4295 „маркови“ стоки, от които 3818 дрехи, 160 чифта обувки, 277 чанти и 40 колана със словни и фигуративни изображения на търговски марки

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.