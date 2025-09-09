От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

Обявиха търг за публична продажба на близо 88 кг злато, иззето на митницата

Териториална дирекция Митница Бургас обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на 87,816 кг златни и сребърни изделия, отнети в полза на държавата. Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Изделията от благородни метали са задържани от митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево през периода от 2016 г. до 2022 г. и за тях вече са приключили производствата, водени от ТД Митница Бургас.

Стоките са обявени в 17 групи. Те включват бижутерийни изделия от злато и сребро като пръстени, синджири, медальони, колиета, обеци, гривни, а също и златни монети, кюлчета и скъпоценни камъни.  Задържани са при опити да бъдат пренесени контрабандно през границата на страната. Част от тях са били укрити в тайници и фабрични кухини на превозни средства. Други са иззети от изобретателни пътници.

В една от групите в търга са включени например над 11,904 кг златни накити, облепени като пояси около телата на трима мъже, влизащи в страната от Турция с микробус за Украйна. Други 5,325 кг златни и сребърни бижутерийни изделия са открити в дамската чанта и бельото на пътничка в автобус по маршрут от Турция за Румъния през България. В търга са включени и отнети в полза на държавата скъпоценни камъни с различни карати, сред които естествени диаманти, топаз, сапфир, брилянти. 

Желаещите да участват в търга трябва да подадат заявление по образец за всяка група поотделно, както и ценово предложение. За участие в търга се внася и депозит за всяка група от стоки.

Купувачите е необходимо да притежават разрешение за извършване на сделки с благородни метали, съгласно чл.13 от Валутния закон. За стоките с несъюзен митнически статус, спечелилият купувач ще трябва да заплати и дължимите мита и ДДС.
Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на ТД Митница Бургас в гр. Свиленград, ул. „Асен Илиев“ № 1. 

Пълна информация за търга е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници“ в секция „Публични продажби и търгове“ - „Публични продажби по ДОПК“.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Турците масово се запасяват със злато
Турците масово се запасяват със злато
Тръгват на търг благотворително, фланелки с автограф на знакови футболисти
Тръгват на търг благотворително, фланелки с автограф на знакови футболисти
Златодобива в Хасковско може да се разрасне
Златодобива в Хасковско може да се разрасне

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Първият магазин за мотоциклети и аксесоари „Alfa Moto“ официално отвори врати в Хасково
Първият магазин за мотоциклети и аксесоари „Alfa Moto“ официално отвори врати в Хасково
преди 7 минути
Любители от 11 до 82 години се включиха в първия маратон „Хасково плува“
Любители от 11 до 82 години се включиха в първия маратон „Хасково плува“
преди 1 час
Хванаха шофьор с фалшива книжка и дрогиран водач
Хванаха шофьор с фалшива книжка и дрогиран водач
преди 2 часа
Трима пострадаха при катастрофи с АТВ, електрическа триколка и велосипед
Трима пострадаха при катастрофи с АТВ, електрическа триколка и велосипед
преди 2 часа
Откриха безакцизни цигари в хранителен магазин
Откриха безакцизни цигари в хранителен магазин
преди 2 часа
Поредна изгнила топола падна в коритото на река Хасковска
Поредна изгнила топола падна в коритото на река Хасковска
преди 3 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Eric Clapton - One Woman

Случаен виц

Трима пострадаха при катастрофи с АТВ, електрическа триколка и велосипед
Хванаха шофьор с фалшива книжка и дрогиран водач

Гласът на мнозинството не е доказателство за справедливост. - Фридрих Шилер

Последни обяви

Случайна рецепта

Маслини с каперси и оцет шери
Маслини с каперси и оцет шери

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини