Трима пострадаха при катастрофи с АТВ, електрическа триколка и велосипед

Трима души пострадаха при катастрофи с АТВ, електрическа триколка и велосипед в Хасковско, съобщиха от полицията.

Водач на АТВ е без опасност за живота след инцидент в Тополовград. На 5-ти в 13:20 часа 43-годишен се е движил с нерегистрираното превозно средство по площад „Освобождение“. След загуба на контрол той е паднал на платното, заради което е откаран в болницата. Мъжът е прегледан и е освободен за домашно лечение.

На 6-ти в 11 часа по булевард „България“ в Хасково се е движел 74-годишен, управлявал велосипед в насрещната лента за движение. Не е спазил пътен знак Б1 (Пропусни движещите се по пътя с предимство) и се е ударил в лек автомобил „Хюндай“ с 53-годишен водач. От удара между тях леко е пострадал велосипедистът. Изпратен е за домашно лечение. Съставен е акт на нарушителя.

Последното регистрирано произшествие през почивните дни е в Любимец. Вчера в 18:50 часа по улица „Софроний Врачански“ се е движел мъж на 75 години с нерегистрирана електрическа триколка. Водачът е загубил управлението ѝ и е паднал на земята. Транспортиран е в МБАЛ-Хасково за лечение. Мъжът е без опасност за живота.