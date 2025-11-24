От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Шофьор на автобус блъсна пиян пешеходец в Хасково

54-годишен турски водач на автобус блъсна и рани пиян пешеходец в Хасково, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 22-ри в 19:50 часа на кръстовището между булевардите „Васил Левски“ и „Стефан Стамболов“. Водачът на автобуса е правел маневра завой наляво, като на пешеходна пътека е отнел предимството и е ударил 27-годишен пешеходец.

Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота. От двамата са взети проби, като тази на пешеходеца за алкохол отчела 2,2 промила. Съставен е акт.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Новини 30 08 2022
Новини 30 08 2022
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех
Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха мъж с три вида дрога
Задържаха мъж с три вида дрога
преди 5 минути
Пиян водач се заби в ограда на къща в Книжовник
Пиян водач се заби в ограда на къща в Книжовник
преди 21 минути
Аварии остовиха без вода част от Хасково и 15 села в региона
Аварии остовиха без вода част от Хасково и 15 села в региона
преди 40 минути
Пожар унищожи къщата на 85-годишен мъж
Пожар унищожи къщата на 85-годишен мъж
преди 48 минути
Хасковски боксьори с отличия на турнир в Сливен
Хасковски боксьори с отличия на турнир в Сливен
преди 3 часа
Юношите на „Асти '91“ с победа и загуба в Бургас
Юношите на „Асти '91“ с победа и загуба в Бургас
преди 3 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Спортна зона – Спортна зона

Случаен виц

Пожар унищожи къщата на 85-годишен мъж
Пиян водач се заби в ограда на къща в Книжовник

Необходими са ви тихи дни, за да чуете себе си - индианска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Пиле с лимон в гювеч
Пиле с лимон в гювеч

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини