Шофьор на автобус блъсна пиян пешеходец в Хасково

54-годишен турски водач на автобус блъсна и рани пиян пешеходец в Хасково, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 22-ри в 19:50 часа на кръстовището между булевардите „Васил Левски“ и „Стефан Стамболов“. Водачът на автобуса е правел маневра завой наляво, като на пешеходна пътека е отнел предимството и е ударил 27-годишен пешеходец.

Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота. От двамата са взети проби, като тази на пешеходеца за алкохол отчела 2,2 промила. Съставен е акт.