Две коли катастрофираха и разбиха електрическо табло на къща в Хасково

Две коли катастрофираха в Хасково и разбиха електрическо табло на къща. Инцидентът стана около 18:30 часа днес.

Лек автомобил „Фолксваген“ с кърджалийска регистрация, шофиран от мъж, се е движел по улица „Странджа“. Той не е спрял на знак „Стоп“ и се е блъснал в лек автомобил „Тойота“ с хасковска регистрация, движеща се по улица „Македония“.

При удара между двете коли са счупили и електрическо табло и близката къща е останала без ток. Пострадали хора няма, нанесени са само материални щети. Водачите са тествани за алкохол, но промили не са отчетени.

На мястото на инцидента имаше пътни полицаи за изясняване на случая.

Движението в района беше временно затруднено.