От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Борис Янков с бронзов медал от шампионата по бокс за юноши

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Във второ поредно Държавно първенство боксьорите на хасковския клуб „Стефан Караджа“ стигнаха до отличията. След второто място на Дейвид Огнянов от шампионата за младежи през октомври Борис Янков завоюва бронзов на провелото се републиканско първенство за юноши през настоящия месец.

    В първи кръг в категория до 90 кг. хасковлията се справи с Александър Стоименов от БК „Македония“. Последва победа на четвъртфиналите над Иван Калинов от Пловдив. На полуфинала възпитаникът на хасковската школа записа поражение от бъдещия шампион в категорията Петър Емилов от Локомотив София.

    На крачка от отличията остана Джанер Вели. Той се класира пети в категория до 48 килограма. На четвъртфиналите Вели загуби от Николай Карабойков от ЦСКА.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Цветелина Петрова с титла от Държавното първенство по бокс
    Цветелина Петрова с титла от Държавното първенство по бокс
    Горяна Стоева с коментар за представянето си на Олимпиадата в Аржентина
    Горяна Стоева с коментар за представянето си на Олимпиадата в Аржентина
    Емирджан Мехмед - Европейски шампион по бокс
    Емирджан Мехмед - Европейски шампион по бокс
    Емирджан Мехмед ще стартира на Европейското първенство по бокс срещу представител на Германия
    Емирджан Мехмед ще стартира на Европейското първенство по бокс срещу представител на Германия
    Горяна Стоева стартира с убедителна победа на Европейското първенство по бокс в София
    Горяна Стоева стартира с убедителна победа на Европейското първенство по бокс в София
    Горяна Стоева се прибра в България след участието си на Европейското първенство по бокс за момичета и девойки в Турция
    Горяна Стоева се прибра в България след участието си на Европейското първенство по бокс за момичета и девойки в Турция

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    ФК „Хасково“ елиминира „Димитровград“ в турнира за купата на аматьорите
    ФК „Хасково“ елиминира „Димитровград“ в турнира за купата на аматьорите
    преди 48 минути
    32 платна включва първата самостоятелна изложба на Златка Добрева
    32 платна включва първата самостоятелна изложба на Златка Добрева
    преди 2 часа
    Баскетболистите на ПМГ отново са общински шампиони в Хасково
    Баскетболистите на ПМГ отново са общински шампиони в Хасково
    преди 3 часа
    Авария до помпената станция в Ябълково оставя голяма част от Хасково без вода
    Авария до помпената станция в Ябълково оставя голяма част от Хасково без вода
    преди 4 часа
    Двама са в болница след катастрофа край Узунджово
    Двама са в болница след катастрофа край Узунджово
    преди 4 часа
    Безплатни уроци за фалшивите новини показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн
    Безплатни уроци за фалшивите новини показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн
    преди 5 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Художници-алхимици

    Случаен виц

    Безплатни уроци за фалшивите новини показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн
    32 платна включва първата самостоятелна изложба на Златка Добрева

    Цивилизоваността на обществото се определя от това, как то се грижи за своите безпомощни членове. - Пърл Бък

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Чеснови скариди
    Чеснови скариди

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини