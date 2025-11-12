Борис Янков с бронзов медал от шампионата по бокс за юноши

Във второ поредно Държавно първенство боксьорите на хасковския клуб „Стефан Караджа“ стигнаха до отличията. След второто място на Дейвид Огнянов от шампионата за младежи през октомври Борис Янков завоюва бронзов на провелото се републиканско първенство за юноши през настоящия месец.

В първи кръг в категория до 90 кг. хасковлията се справи с Александър Стоименов от БК „Македония“. Последва победа на четвъртфиналите над Иван Калинов от Пловдив. На полуфинала възпитаникът на хасковската школа записа поражение от бъдещия шампион в категорията Петър Емилов от Локомотив София.

На крачка от отличията остана Джанер Вели. Той се класира пети в категория до 48 килограма. На четвъртфиналите Вели загуби от Николай Карабойков от ЦСКА.