От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

32 платна включва първата самостоятелна изложба на Златка Добрева

Изображение 1 от 14
Покажи в галерия

    32 платна включва първата самостоятелна изложба на Златка Добрева, учител по физика, който доказва, че хобито може да стане призвание. Особено когато хобито е живописта. „Експресивно“ е нейната първа самостоятелна изложба.

    Златка Добрева е завършила ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Физика“. През 2020 г. завършва обучение по живопис в ЦПО „Нет Ит“ – София и получава международен сертификат. Участва в съвместни изложби в Хасково, Казанлък, Харманли, София.

    През тази година Добрева участва в Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“, организиран по повод Деня на града – 8 септември. През октомври заедно с Татяна Форева представиха в София съвместната си изложба „Цветно настроение“.

    „Точно след тази съвместна изложба реших да направя и своя самостоятелна“, разказва Добрева. И припомни крилата мисъл на великия Пикасо: „Изкуството отмива от душата прахта на ежедневието“. 

     „Експресивно“ се открива тази вечер от 17,30 в галерия „Форум“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Баскетболистите на ПМГ отново са общински шампиони в Хасково
    Баскетболистите на ПМГ отново са общински шампиони в Хасково
    преди 2 часа
    Авария до помпената станция в Ябълково оставя голяма част от Хасково без вода
    Авария до помпената станция в Ябълково оставя голяма част от Хасково без вода
    преди 2 часа
    Двама са в болница след катастрофа край Узунджово
    Двама са в болница след катастрофа край Узунджово
    преди 3 часа
    Безплатни уроци за фалшивите новини показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн
    Безплатни уроци за фалшивите новини показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн
    преди 3 часа
    Шестима са задържани с наркотици в Хасково, Димитровград и Симеоновград
    Шестима са задържани с наркотици в Хасково, Димитровград и Симеоновград
    преди 5 часа
    Заловиха крадец, откраднал дамска чанта и изтеглил пари от чужда карта
    Заловиха крадец, откраднал дамска чанта и изтеглил пари от чужда карта
    преди 5 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – Разбиване на табуто ''бездетен'' - 2 част

    Случаен виц

    Безплатни уроци за фалшивите новини показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн

    Животът на един човек трябва да бъде нещо повече от просто приятен — всеки вол на пасбището има приятен живот. - Дени Дидро

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Карфиол - най вкусната трушия
    Карфиол - най вкусната трушия

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини