32 платна включва първата самостоятелна изложба на Златка Добрева, учител по физика, който доказва, че хобито може да стане призвание. Особено когато хобито е живописта. „Експресивно“ е нейната първа самостоятелна изложба.

Златка Добрева е завършила ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Физика“. През 2020 г. завършва обучение по живопис в ЦПО „Нет Ит“ – София и получава международен сертификат. Участва в съвместни изложби в Хасково, Казанлък, Харманли, София.

През тази година Добрева участва в Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“, организиран по повод Деня на града – 8 септември. През октомври заедно с Татяна Форева представиха в София съвместната си изложба „Цветно настроение“.

„Точно след тази съвместна изложба реших да направя и своя самостоятелна“, разказва Добрева. И припомни крилата мисъл на великия Пикасо: „Изкуството отмива от душата прахта на ежедневието“.

„Експресивно“ се открива тази вечер от 17,30 в галерия „Форум“.