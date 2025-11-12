ФК „Хасково“ елиминира „Димитровград“ в турнира за купата на аматьорите

Голово шоу видяха малцината футболни запалянковци на стадион „Младост“ в днешния първи кръг от областния етап на купата на аматьорите. Един срещу друг се изправиха отборите на четвъртодивизионния ФК „Хасково“ и третодивизионния „Димитровград“.

Още през първото полувреме бяха отбелязани 4 попадения. Димитровградчани поведоха в 5-та минута чрез Мартин Пашалиев. Само минута по-късно Емил Хубенов изравни. В 17-та минута гостите отново излязоха напред в резултата с попадение на Иван Василев. Резултатът отново бе изравнен в 25-та минута. Точен от дузпа за 2:2 бе Костадин Гочев. След паузата домакините направиха обрат с две попадения на Йордан Желев и спечелиха мача.

Така на 19 ноември ФК „Хасково“ ще се изправи в областен финал срещу ОФК „Хасково“, който почива в първи кръг.

Мачът ще е на стадион „Младост“, по всяка вероятност от 14:00 часа.