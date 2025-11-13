От х:

Парапланеристи от страната и чужбина в надпревара по целно кацане на летище „Узунджово“

    През почивните дни край Хасково ще се проведе състезание по парапланеризъм в дисциплината целно кацане. Надпреварата ще бъде в събота на летище „Узунджово“. Домакин е Авиоклуб „Хасково“. Очакват се състезатели и от чужбина. 

    „Състезателните полети в тази дисциплина са доста атрактивни, както за участниците, така и за публиката. Целта, върху която кацат състезателите представлява мишена - електронно измервателно устройство и отчита отклонение от идеалния център през 1 см. Точката, върху която трябва да стъпят пилотите за най-добър резултат, е с диаметър 2 см., което е идентично с размера на монета от 5 стотинки“, заявиха организаторите от Авиоклуб „Хасково“.

    От пилотите се изисква максимална концентрация и усет за крилото във финалния заход и при кацането. Съдийска комисия следи за първата точка на приземяване и отчита резултата на всеки един състезател. Измерването е до 20 см. В крайното класиране победител е участникът с най-малък сбор сантиметри от всички изпълнени полети.

    Планирани са 6 рунда, като класирането ще е както индивидуално, така и отборно.

    При неподходящи метеорологични условия организаторите са планирали 16-ти ноември за резервен вариант на провеждане.

