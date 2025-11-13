Баскетболистите на ПМГ са шампиони и при юношите до 10 клас

След като вчера завоюваха титлата при юношите до 12 клас, днес баскетболистите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ спечелиха купата за първо място и при по-малките. На финала за юноши до 10 клас състезателите на ПМГ победиха тима на ПГТ „Александър Паскалев“. Мачът завърши при резултат 70:38 точки.

Бронзовите медали в тази възрастова група са за отбора на ПГДС „Цар Иван Асен II“, който в „малкия финал“ победи тима на ФСГ „Атанас Буров“ с 51:41 точки.

Общинските ученически игри продължават утре с финалите по лека атлетика за юноши и девойки до 10 клас.