Христо Гатев внася още опит в състава на БК „Хасково“

Още един от опитните играчи на баскетболния „Хасково“ е заявил, че ще остане в състава и през новия сезон. Това е Христо Гатев, за когото това ще бъде втори сезон в зала „Дружба“.

От клуба съобщиха, че връщането му на терена ще се забави, тъй като Гатев се възстановява от травма и не е ясно кога ще бъде готов за игра.

„Клубът, треньорският щаб и съотборниците му пожелават здраве и успешно лечение. Убедени сме, че съвсем скоро Гатев отново ще бъде на паркета, готов да помага на тима със своите енергия и отдаденост“, написаха в официалната си фейсбук страница от БК „Хасково“.

